В Государственной Думе началась работа над введением биометрической регистрации депутатов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин перед началом семинара «Новые технологии для экономики будущего», посвященного развитию цифровой экономики и современных технологий.

«Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата», — приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.



Ранее Володин сообщал, что регистрация депутатов в Госдуме по биометрическим данным может быть введена в зале пленарных заседаний до осени.

