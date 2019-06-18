Среди акционеров негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих с пенсионными накоплениями, на законных основаниях могут появиться госкорпорации (ГК), сообщает «Коммерсант» .

Поправки к законопроекту о системе гарантирования прав застрахованных лиц, то есть клиентов фондов по обязательному пенсионному страхованию, разрешающие госкорпорациям входить в состав акционеров таких НПФ, будут рассмотрены в среду, 19 июня на комитете Госдумы по финансовому рынку, сообщил изданию член комитета Дмитрий Скриванов. Эту информацию подтвердил председатель комитета Анатолий Аксаков.

Согласно пояснительной записке, действующее ограничение закона «не вполне соответствует основной цели функционирования» этой системы. Поэтому были подготовлены поправки, «предполагающие возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ», в том числе и ГК. В отчете совета Ассоциации НПФ за прошлый год говорится, что соответствующее предложение было вынесено на комитет по нормативно-правовому регулированию ассоциации от ГК «Ростех». При этом госкорпорация уже в прошлом году напрямую стала акционером входящих в систему гарантирования НПФ АвтоВАЗ (ныне НПФ «Ростех») и НПФ «Роствертол». Опосредованно ГК является акционером и НПФ «Первый промышленный альянс», на 82,2% принадлежащего КамАЗу, в котором «Ростех» является мажоритарным акционером (47,1%).

«Ростех» — это пока единственная ГК, которая является акционером НПФ. В прошлом году обсуждалась идея создания фонда «ВЭБ.РФ» в рамках системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен был аккумулировать средства граждан, решивших войти в систему ИПК, но сохраняющих приверженность госкорпорации.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгения Якушева, во времена акционирования НПФ и вхождения их в систему гарантирования магистральной идеей было использование частной инициативы. «Логика была проста: не может быть государство владельцем негосударственного пенсионного фонда», — отмечает Якушев. Поэтому на фоне огосударствления экономики сложился целый слой квазигосударственных НПФ, в которых государство участвовало в капитале через дочерние банки. «Вхождение в состав акционеров ГК — это уже прямое присутствие в капитале государства, то есть создание государственно-негосударственных пенсионных фондов. Следующий логичный шаг — простая национализация НПФ», — поясняет эксперт.