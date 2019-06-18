Компания «Атол» объявляет о возможности смарт-терминалов Sigma работать без абонентской платы, говорится в сообщении компании.

При покупке любого смарт-терминала «Атол Sigma» каждый предприниматель получает годовую подписку на тариф «Старт». По окончании действия подписки работу с кассой можно будет продолжить в режиме базовой функциональности.

Если предприниматель поймет, что для успешного развития своего дела ему нужен доступ к расширенным функциям смарт-терминала, он сможет вернуться к платной подписке и выбрать из трех тарифов наиболее подходящий.