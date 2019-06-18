Цены на автомобильный бензин в России в мае 2019 года выросли в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее, 17 июня, поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других», — сказал глава Кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он обратился к Козаку: «Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости».

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рубля за литр), Аи-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 рубля за литр).



В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, правительство с нефтяниками договорились заморозить розничные цены на топливо до 31 марта. Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который в настоящее время возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо. Позднее соглашение о заморозке было продлено до конца первого полугодия 2019-го.

Согласно договоренностям, компании должны обеспечить рост объемов продаж бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 2% по отношению к 2018 году. При этом правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.