Росгосстрах Банк (РГС Банк) увеличил уставный капитал на 68% — до 3,48 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Увеличение состоялось путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка по закрытой подписке в пользу банка «ФК Открытие»», — говорится в сообщении банка.

Номинальная стоимость акций составила 500 рублей, цена размещения — 1466,83 рублей. С 24 по 27 мая 2019 года было размещено 2 808 778 акций банка общей стоимостью 4 119 999 833,74 рублей.

Основной капитал банка при этом вырос с 5,36 до 9,94 млрд рублей.

«Дополнительная капитализация позволит повысить финансовую устойчивость банка, а привлеченные в результате эмиссии средства будут направлены на развитие бизнеса банка», — отметил президент—председатель правления Росгосстрах Банка Алексей Токарев.

В апреле Росгосстрах Банк объявил о смене бизнес-стратегии. В планах кредитной организации — создание крупного прибыльного банка в рамках группы «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Согласно стратегии, к 2022 году банк планирует войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдачам автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования.