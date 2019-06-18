Госдума приняла 18 июня во втором чтении законопроект, направленный на развитие платежных услуг в РФ. В частности, документом предусмотрено обязательное участие банков в Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба Банка России.

«Мгновенные платежи в современном мире уже давно вышли за рамки банковской услуги. У наших граждан должна быть возможность переводить средства быстро, удобно, дешево и безопасно всегда и везде. Система быстрых платежей позволяет это сделать, и мы видим, что она востребована уже сегодня: в системе проведено свыше 730 тысяч операций более чем на 6,5 миллиарда рублей. Именно поэтому мы считаем, что к СБП должны подключиться все банки, особенно системно значимые», — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, ЦБ планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. Это составит более 95% российского рынка платежей, уточнила Скоробогатова.

Как отмечалось ранее, во второй половине 2019 года в Системе быстрых платежей можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов. Проект закона наделяет Банк России полномочиями устанавливать порядок кодирования платежных реквизитов, в том числе по QR-коду.

Законопроект также предоставляет Банку России право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов. Это позволит не завышать тарифы для конечных потребителей.

Кроме того, законопроект вводит определение платежного агрегатора, поставщика платежного приложения, а также устанавливает условия их привлечения банками и порядок контроля за их деятельностью. В том числе предусматривается, что Банк России будет вести и публиковать на сайте перечни этих игроков платежного рынка.



«Указанные изменения направлены на развитие конкуренции на финансовом рынке, снижение тарифов, повышение доступности финансовых услуг для граждан Российской Федерации и защиту их интересов, а также усиление контроля Банка России за участниками платежного рынка», — подчеркивают в ЦБ.