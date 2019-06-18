Пенсионный фонд России рассчитывает, что около 180 тыс. граждан смогут получить накопительную часть пенсии в 2020 году досрочно, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«На 2020 год планируем расчетно около 180 тысяч граждан, которые получат досрочно накопительную пенсию», — сказали в ПФР.

По данным фонда, по итогам 2018 года накопительную пенсию получили 65,3 тыс. человек (официальных данных за 2019 год еще нет). По всем видам пенсионных накоплений — накопительной пенсии, срочной выплате, единовременной выплате и выплате правопреемникам — общее число получателей в 2018 году составило 1,01 млн человек.

Согласно годовому отчету ПФР за 2017 год, общее число получателей средств пенсионных накоплений за 2017 год составило 1,072 млн человек. Из них 50,8 тыс. — получатели накопительной пенсии.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.



По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам в 55 лет, мужчинам — в 60 лет.

Правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников.