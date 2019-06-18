Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности. Об этом глава правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.



«Речь идет об историческом пособии очень маленьком в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет», — уточнил Медведев, отметив, что норма была введена 25 лет назад в качестве временной компенсационной меры. Тем не менее, за четверть века сумма ни разу не индексировалась. «Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду, — констатировал Медведев. — Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно».



«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — пояснил премьер.

Медведев уточнил, что этот уровень еще требует отдельного расчета и предложил участникам совещания, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, обсудить эту тему.

Глава КАабмина считает, что необходимо определить механизм таких выплат. При этом он указал, что «обязательства могут строиться по-разному». «Это нужно будет обсудить нам, и нужно обсудить с регионами для того, чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим и не создавал дополнительных проблем регионам», — уточнил премьер.

Медведев подчеркнул, что по итогам обсуждения планирует доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, какая позиция будет принята ведомствами в качестве основной по вопросу изменения системы детских пособий. «По итогам этого обсуждения, соответственно, я доложу президенту», — сказал он.