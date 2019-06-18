Предложение правительства РФ адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе правильное и может способствовать снижению бедности, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, соответствующее предложение будет представлено президенту для дальнейшего принятия решения.

«Я только сейчас увидел эту новость о том, что премьер предложил повысить пособия для детей от полутора до трех лет для семей, где доход на человека прожиточный, по-моему, это абсолютно правильное направление, это конкретно может способствовать снижению бедности. Надо, конечно, увидеть окончательные параметры и, конечно, исходить из того, что у субъектов практически нет сейчас ресурсов для этого… Нужно это все взвесить», — сказал Кудрин.