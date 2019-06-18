Президент России Владимир Путин считает, что ситуация, когда у людей доходы ниже прожиточного минимума, — первоочередная проблема, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Многие национальные проекты преследуют цель решить этот вопрос, добавил он.

«Я хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что действительно у нас количество людей, доходы которых сократились, — это количество слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом экономических процессов, которые происходят в нашей экономике. В то же время говорить о росте бедности в данном случае нельзя», — сказал он.

«Формулировки насчет взрывов и так далее — не можем с этим согласиться, скорее, относим это к эмоциональным проявлениям», — прокомментировал Песков слова главы Счетной палаты Алексей Кудрина. Тот 17 июня в эфире «Первого канала» сказал, что более 12 млн россиян находятся за чертой бедности, за последние годы уровень жизни снизился, а «бедность в стране стала позором». Учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, не исключен социальный взрыв, считает Кудрин.

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофировано» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

По мнению Кудрина, на ситуации сказывается «неумение, или неспособность, или неготовность» провести нужные преобразования. В то же время доля государства в экономике растет, конкуренция снижается, «это движение назад» считает глава Счетной палаты.