Клиенты банков жалуются на то, что кредитные организации требуют сдать биометрические данные в обязательном порядке при открытии вкладов или дебетовых карт. На это обратил внимание «Коммерсант» .

Так, один из клиентов «ФК Открытие» пожаловался на портале Банки.ру, что в банке невозможно открыть дебетовую карту без фотографирования, а другой клиент не смог открыть по этой же причине вклад. Похожая ситуация существует и в Почта Банке, только с тем различием, что клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на лимитированный набор услуг.

Официальный представитель «ФК Открытие», комментируя жалобы, подтвердил, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков.

«Во-первых, согласно требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ, банки обязаны идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций, — сообщили в «ФК Открытие». — Таким образом, фотографирование клиентов необходимо для соблюдения регуляторных требований в части идентификации клиентов». Во-вторых, «наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций», — добавили в банке.

В Почта Банке сообщили, что собирают биометрию для защиты клиентов от мошеннических действий. «Всем клиентам мы поясняем, с какой целью мы их фотографируем и как будет использоваться фото», — заявили в банке. «Договором на открытие банковского счета предусмотрена процедура аутентификации клиента по фотографии, — пояснили в кредитной организации. — Таким образом, принимая оферту банка о заключении договора банковского счета, клиент соглашается и на фотографирование».

В Росфинмониторинге на вопрос издания, является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ заявили, что 115-ФЗ накладывает обязанность на банки размещать сведения о клиенте в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной системе персональных данных, но лишь с согласия клиента. При этом регулятор не ответил на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, законодательство требует согласия субъекта данных на их сбор и обработку, таким образом, клиент банка может отказаться от предоставления биометрии, что является его законным правом. «Принцип свободы заключения договора предполагает, что ни одна из сторон не может принуждать другую к его заключению, так что если клиент не хочет предоставлять свою фотографию, а банк не согласен заключать договор в отсутствие обязательных к предоставлению данных, то они могут просто этот договор не заключать», — поясняет Горбунов.

Договор банковского счета или вклада является публичным, в отличие, например, от кредитного договора (банки часто фотографируют заемщиков), сообщает юрист компании FMG Group Данил Пашуткин. Юрист считает, что написанное в договоре условие о биометрии для публичных договоров незаконно, пока это не будет явно предусмотрено законом. При этом, по его мнению, человеку, не сдавшему биометрию, банк может отказать в определенных видах услуг, но только связанных с удаленным обслуживанием.