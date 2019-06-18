Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения порога в 7% от ВВП вряд ли окажет заметное влияние на динамику инфляции. Такое мнение высказал ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.



Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказала опасения , что инвестирование средств ФНБ после достижения порога в 7% от ВВП может оказать влияние на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. ЦБ предложил обсудить корректировку порога.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер , министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что возможность тратить средства ФНБ после достижения объема фонда 7% от ВВП «позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть». Речи о том, чтобы тратить все средства сверх этого порога, не идет, подчеркивал Силуанов.

«Что касается инвестирования, то, на мой взгляд, это «пугалка» или «страшилка» насчет инфляции. Поскольку, во-первых, можно инвестировать в покупку зарубежных технологичных активов, что вообще не имеет отношения к внутреннему спросу. Во-вторых, если пугаться повышения спроса, то зависит от того, какой спрос. Если те же высокотехнологичные инфраструктурные проекты, то они вообще инфляцию не генерируют, а потом, со временем, скорее, будут генерировать поток доходов, налогов», — сказал Клепач.

«Это не дилемма, будет или не будет снижаться инфляция, а вопрос: инвестировать внутри страны или создавать избыточные сбережения, размещенные в зарубежных активах? При том, что мы запускаем многие проекты и в рамках нацпроектов, есть огромный вопрос отложенного инвестиционного спроса и у бизнеса, и со стороны государства», — отметил главный экономист ВЭБ.РФ.

По подсчетам Клепача, сейчас объем ФНБ уже достиг и несколько превысил 7% от ВВП, к концу года размер фонда достигнет 9% ВВП.

«Фактический ФНБ, если иметь в виду все отчисления, связанные с нефтегазовыми доходами и объемом покупки валюты при ценах свыше $40 [за баррель], уже больше, чем 7% ВВП. Если даже брать свободные остатки, которые можно использовать, то сейчас, по нашей оценке, это где-то 7,5% ВВП. То есть 0,5% уже можно использовать. Просто пока это не перечислено, находится на счетах Минфина и ЦБ. К концу года это будет, если брать свободные остатки, 9% ВВП, но перечисления обычно происходят с лагом», — уточнил он.