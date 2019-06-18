Компания Evison Holdings решила отказаться от иска о понуждении банка «Восточный» собрать годовое собрание акционеров. Соответствующее ходатайство было озвучено во вторник в судебном заседании в Амурском арбитражном суде Амурской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«17 июня… поступило заявление от Evison Holdings Limited об отказе от исковых требований в полном объеме», — сказал судья.

Суд удовлетворил заявление истца.

Накануне Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС, LCIA) признал право компании «Финвижн холдингс» продолжать судебное разбирательство в России.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший «Юниаструм банком», который объединился с «Восточным» в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка «Юниаструм» перед слиянием с «Восточным», утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.