Госдума РФ рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиков. «Депутаты одобрили во втором чтении два законопроекта, касающихся, в частности, установления единообразного механизма и порядка защиты прав граждан — участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Одним из законопроектов предусмотрено создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов.

Также документом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.

Кроме того, вторым законопроектом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.

Законопроекты были подготовлены во исполнение перечня поручений президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан, подчеркивается в релизе ГД.

По мнению председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, эти два законопроекта реализуют и продолжают реформу долевого строительства и направлены прежде всего на то, чтобы в конце концов долевое строительство стало безопасным для граждан.

«Целая отрасль переходит на новые правила финансирования через проектное кредитование, через эскроу-счета. Мы сейчас работаем над тем, чтобы облегчить этот переход для застройщиков. Предусмотрели в законопроекте норму, что Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет предоставлять поручительство под кредиты, которые смогут получать застройщики под проектное финансирование во всех уполномоченных банках», — пояснил Николаев.

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.



«С 2014 года страховые компании страховали ответственность застройщиков и собрали более 50 миллиардов рублей, одновременно с этим за этот же период ими выплачено всего 1,3 миллиарда рублей возмещения гражданам. Мы видим, что этот механизм не действует. Именно поэтому законопроект предполагает передачу всей заработанной премии страховых компаний в фонд. При этом мы очень четко прописали необходимость формирования соответствующих реестров и актов сверки между фондом и страховыми компаниями. Мы до сих пор не понимаем, к сожалению, какое количество людей у нас застраховано, сейчас мы этот пробел устраним. И надеемся, до 15 миллиардов рублей поступят на счет фонда для достройки проблемных объектов», — заключил депутат.

