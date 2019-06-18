Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Альфа-Банка на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями и запасом ликвидности при адекватных оценках достаточности капитала и качества активов, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи с его статусом системно значимой кредитной организации», — поясняется в релизе агентства.

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значимыми конкурентными позициями банка и широкой клиентской базой в сегментах розничного и корпоративного кредитования, а также расчетного обслуживания как юридических, так и физических лиц, отмечают аналитики. Агентство оценивает диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности как адекватную, также позитивно оценивает низкий уровень концентрации операций на связанных сторонах.

Адекватная оценка достаточности капитала обусловлена приемлемой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков (на 1 мая 2019 года запас по нормативу Н1.0 над регулятивным минимумом позволяет абсорбировать порядка 7% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Агентство положительно оценивает адекватные показатели операционной эффективности банка, хотя отмечает высокую зависимость финансового результата от волатильных компонентов в форме валютной переоценки, что обусловлено значительной долей активов, номинированных в иностранной валюте (около трети валовых активов).

Адекватная оценка качества активов банка отражает приемлемую долю проблемной задолженности в кредитном портфеле по юрлицам, который формирует чуть меньше половины активов, на фоне невысокого уровня покрытия проблемной задолженности резервами. Диверсификация активов по отраслям и клиентам рассматривается как высокая. Агентство отмечает невысокий уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля, «что обусловлено наличием бланковых кредитов высоконадежным заемщикам и высокими компетенциями банка по работе с проблемной задолженностью». Розничный кредитный портфель, который формирует около 15% активов, преимущественно представлен необеспеченными кредитами, для которых характерен умеренный уровень просроченной задолженности. Положительное влияние на риск-профиль банка также оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг.

Сильная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности на фоне значительного объема источников дополнительной ликвидности. Также агентство отмечает высокую стабильность ресурсной базы банка (отсутствие существенных оттоков клиентских средств в 2018 году и за пять месяцев этого года) и ее положительную динамику (за последние 12 месяцев объем привлеченных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 30%, юрлиц — на 10%).



Корпоративное управление в банке высоко оценивается агентством с учетом развитой практики управления банковскими рисками. Агентство отмечает рост масштабов розничного бизнеса банка темпами выше среднерыночных (за год с 1 мая 2018-го розничный кредитный портфель вырос на 59%, корпоративный — на 8%). «На горизонте до 2021 года фокус развития банка, помимо умеренных темпов развития корпоративного кредитования, будет направлен на увеличение доли розничного сегмента, а также повышение уровня диджитализации бизнеса и операционной эффективности. Банк сохранит цель по наращиванию текущих счетов физлиц и розничного потребкредитования темпами выше среднерыночных, что позволит поддержать маржинальность и увеличить диверсификацию доходной и ресурсной базы банка», — указано в сообщении «Эксперт РА».

