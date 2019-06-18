Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 7 копеек, а евро — 1 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,28 рубля (минус почти 4 копейки), курс евро — 72,25 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник для российской валюты внешний фон позитивен.

«Практически без изменений закончил вчера торги рубль: зона поддержки в паре с долларом 64,1—64,3 осталась даже серьезно не протестированной. Сегодня для российской валюты внешний фон позитивен, и она имеет все шансы попробовать на прочность этот диапазон: с утра пара евро/доллар пытается нарисовать отскок от отметки 1,12, а индекс доллара теряет более 0,1%», — отмечал эксперт.

«Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус ввиду отсутствия веских сигналов для повышения, близости важных технических уровней и нисходящей динамики нефтяных котировок. Небольшая коррекция в текущих условиях не помешает ни индексам, ни рублю, которые, однако, при улучшении внешнего фона будут готовы продолжить восходящее движение», — сообщала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.