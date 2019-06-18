Чистая прибыль Интерпромбанка по МСФО за пять месяцев 2019 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,5 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Процентные доходы банка составили 1,34 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 12,7%.

Большую часть активов кредитной организации — 67% — составляет ссудная задолженность, размер которой за год увеличился на 5,2% (с 21,9 млрд рублей до 23,05 млрд) за счет прироста розничного портфеля потребительского кредитования.

«Итоги работы банка по итогам пяти месяцев текущего года полностью соответствуют бизнес-модели Банка, утвержденной в рамках Стратегии развития до 2020 года, которая сфокусирована на приоритетном развитии розничного бизнеса и МСБ», — прокомментировали в финорганизации.