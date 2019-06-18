Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 мая 2019 года составила 5,1%, как и месяцем ранее. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Согласно данным Центробанка, уровень просрочки сейчас самый низкий за шесть лет — с 1 мая 2013-го, когда он составлял 5%.

На начало 2019 года показатель равнялся 5,4%.

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд увеличился в апреле на 7,6 млрд рублей (с 782,1 млрд рублей на начало месяца до 789,7 млрд на 1 мая), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — почти на 309,3 млрд (с чуть менее чем 15 трлн 265,5 млрд до более чем 15 трлн 574,7 млрд рублей).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 мая 93,3% просроченных ссуд против 93,4% на 1 апреля.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, понизилась с 7,1% в марте до 6,9% в апреле, в том числе показатель в категории «иные потребительские ссуды » — с 7,8% до 7,6%. В то же время показатель по жилищным ссудам (кроме ипотечных) остался на уровне 1,9%, а по ипотечным — повысился с 4,4% до 4,5%. Доля не погашенных вовремя автокредитов выросла с 6,8% в марте этого года до 7,2% в апреле.