Банк ДОМ.РФ отмечает существенное увеличение спроса на программу льготного ипотечного кредитования семей с детьми после продления льготной ставки на весь срок кредита. Так, с апреля уже более тысячи семей с детьми оформили в банке жилищные кредиты по ставке 6% на весь срок, сообщили Банки.ру в кредитной организации.



«Средняя сумма кредита составила 2,6 миллиона рублей, а общий объем выдачи с 18 апреля превысил 2,9 миллиарда рублей. При этом за указанный период в общей сложности было одобрено более 3 тысяч заявок, оставшаяся часть в настоящий момент находится на стадии оформления», — сообщили в пресс-службе банка.

Для сравнения, с начала действия программы в 2018 году до изменения условий по ней Банк ДОМ.РФ выдал 1 866 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей.

Напомним, программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Изначально по ней семья, в которой с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, могла получить ипотеку под 6% годовых. Убыток банку возмещался за счет государственной субсидии. Однако существенным недостатком этой программы было то, что льготная ставка действовала три, пять или восемь лет, в зависимости от того, какой по счету ребенок родился, остальное время заемщики выплачивали кредит по следующей ставке: ключевая ставка ЦБ плюс 2 процентных пункта. Поэтому программа не пользовалась популярностью. По данным Минфина России, которые приводит Банк ДОМ.РФ, с начала ее реализации по февраль 2019 года всего было выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил продлить льготную ставку по семейной ипотеке до конца срока действия кредита. Также льгота распространилась на рождение четвертого и последующих детей. По оценке правительства, программой по новым условиях смогут воспользоваться около 600 тыс. человек.