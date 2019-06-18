Структуры фонда Baring Vostok, сооснователем которого является Майкл Калви, исполнили опцион и передали 10% акций банка «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом ТАСС сообщил представитель «Финвижн».



«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся», — отметил представитель «Финвижн».

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший «Юниаструм банком», который объединился с «Восточным» в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка «Юниаструм» перед слиянием с «Восточным», утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.