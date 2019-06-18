Банк «Восточный» предлагает держателям «Карты путешественника» посетить любой из крупнейших музыкальных фестивалей этого лета с выгодой, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиентам «Восточного» предлагаются поездки в Бильбао на музыкальный фестиваль Bilbao BBK Live, в Мадрид — на Mad Cool Festival 2019, в Париж — на Lollapalooza Paris и Будапешт — на Sziget Festival.

«Оформляя поездки, покупая билеты и расплачиваясь «Картой путешественника» банка «Восточный» на специальном туристическом портале , держатели карт получат повышенное количество миль — в размере 10% от своих трат», — говорится в сообщении банка.

Кроме покупок авиабилетов, на этом ресурсе можно забронировать номер в отеле и арендовать автомобиль, а круглосуточная служба поддержки поможет решить любой вопрос, возникший во время поездки, по телефону и в мессенджерах.