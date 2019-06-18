Информация о принудительном сборе биометрии у клиентов банка «ФК Открытие», прошедшая сегодня в ряде СМИ, не соответствует действительности, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее сообщалось, что клиенты банков жалуются на то, что кредитные организации требуют сдать биометрические данные в обязательном порядке при открытии вкладов или дебетовых карт. В частности, речь шла о фотографировании клиентов.

Как поясняет пресс-служба банка, услуга приема биометрических данных предоставляется по желанию клиента в тех офисах банка «Открытие», которые оснащены специальным оборудованием. В процессе обслуживания банк может попросить сделать фото для сохранения в профиле клиента. При этом фотографирование не является биометрией, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«В данном случае речь идет не о сборе биометрических данных, а о стандартной процедуре идентификации клиента с помощью фото, которая была введена несколько лет назад и обусловлена требованиями безопасности и противодействия мошенничеству», — отмечается в сообщении банка.

Согласно требованиям российского законодательства, банки обязаны идентифицировать своих клиентов, но выбор сведений и документов, необходимых для этого, остается на усмотрение самих кредитных организаций, поясняют в кредитной организации. Также наличие базы фотоснимков позволяет обезопасить средства клиентов в случаях, когда имеют место попытки оформить кредит или снять деньги с депозита по поддельному паспорту.

При этом биометрическими персональными данными являются сведения, позволяющие установить личность на основе физиологических или биологических особенностей, сообщает кредитная организация. Фотография или запись голоса являются источниками для извлечения биометрических сведений, но до специальной обработки таковыми не являются.

«Каждый клиент банка дает согласие на хранение и обработку своих фотографий, однако до тех пор, пока он не даст отдельно согласие на обработку биометрических персональных данных, мы как банк не имеем права их использовать», — сообщает «ФК Открытие».