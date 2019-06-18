Компания «ПрограмБанк» 20 июня 2019 года проводит бесплатный on-line интернет-семинар (вебинар) на тему: « Автоматизация бизнес-процесса работы с проблемной задолженностью по кредитам на базе решения «ПрограмБанк.Взыскание» .

Семинар предназначен для сотрудников кредитных подразделений, служб сбора просроченной задолженности, юристов и ИТ-служб банков.

Участие в семинаре бесплатное.

Если у Вас есть вопросы или пожелания к содержанию интернет-семинара, просим обращаться к Алене Ковтуновой по телефонам: +7(495) 651-84-84 или по e-mail: marketing@programbank.ru

Для участия необходимо иметь компьютер, подключенный к сети Интернет и предварительно зарегистрироваться, направив нам список участников с контактной информацией (Ф.И.О. — полностью, должность, телефон и e-mail) на e-mail: marketing@pogramrbank.ru.

В ответ на регистрацию администратор семинара отправит на e-mail участника письмо со всей необходимой информацией для подключения к семинару.



Обращаем внимание, что для подключения к вебинару на компьютере с ОС Windows необходимо установить версию не ниже 7.

Это связано с тем, что поставщик сервисов для вебинаров прекратил поддержку Windows XP и Vista.

В качестве альтернативы для подключения к Он-лайн семинару можно использовать мобильные устройства (планшеты, смартфоны).



Регистрация участников будет проходить до 19 июня 2019 года (включительно).

Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7 (495) 651-84-84 (Алена Ковтунова) или по e-mail: marketing@pogramrbank.ru.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».

Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.