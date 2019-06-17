Жительница Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе оформила несколько кредитов, чтобы перевести более 3,7 млн рублей мошенникам, обещавшим ей компенсацию в размере 10 млн рублей за некачественные БАДы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Установлено, что заявительнице позвонил мужчина, который представился следователем Следственного комитета МВД РФ. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы (биологически активные добавки). Свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы он подтвердил, ссылаясь на официальный сайт МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

По словам звонившего, для того чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату услуг адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей. Гражданка перевела чуть более 4 тыс. рублей, после чего ей стали поступать звонки от людей, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и просили переводить денежные средства за услуги адвокатов, налоги и страховку.

Таким образом, жительница Сургута оформила несколько потребкредитов и за два месяца совершила порядка 20 переводов на общую сумму более 3,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.