Заместитель председателя правления Газпромбанка Вадим Кулик покинул банк, сообщил РИА Новости пресс-секретарь кредитной организации Антон Трифонов.

В начале июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вадим Кулик может покинуть Газпромбанк и перейти в ВТБ.

«Вадим Кулик покинул банк 15 июня», — сказал Трифонов.

В сообщении банка от 17 июня говорится, что 14 июня состоялось заседание совета директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Кулика. Решение было принято единогласно. Причина его ухода в сообщении не раскрывается.