Компании, переросшие рамки малого и среднего бизнеса, смогут еще два года после этого оставаться в реестре МСП и пользоваться льготами и преференциями — Минэкономики опубликовало поправки к закону «О развитии МСП», сообщает «Коммерсант» .

Также механизм включения компаний МСП в реестр должен быть упрощен, сказал в пятницу первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов в Махачкале. Он предложил обновлять реестр не раз в год, а чаще — раз в квартал или даже по заявительному принципу.

По закону «О развитии МСП», при превышении порога дохода от предпринимательской деятельности (800 млн рублей в год для малых и до 2 млрд рублей для средних компаний) и/или среднесписочной численности работников (100 человек для малых и 101–200 человек для средних) предприятия смогут оставаться в реестре еще два года — и будут исключаться из него, если превышение порогов сохранится по истечении этого срока. По мнению Минэкономики, сохранение господдержки обеспечит стабильность бизнеса в переходный период.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин поддерживает обе инициативы. Ускорение включения в реестр «позволит оперативнее использовать ресурсы поддержки МСП», — говорит он. «Любые улучшения поддержки, налоговых льгот и возможности участия в госконтрактах мы, разумеется, поддерживаем», — говорит и вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. Но фокус госполитики, по его словам, должен быть направлен на стимулирование МСП становиться более крупным корпоративным бизнесом — сейчас такой мотивации нет. «Иногда проще оставаться малым и диверсифицировать бизнес на несколько компаний», — говорит он.

Пополнять реестр МСП Минэкономики предлагает самозанятыми, распространив на них льготы, причитающиеся малому бизнесу, — еще один законопроект ведомства об этом также опубликован на regulation.gov.ru. Помимо субсидий, бюджетных инвестиций и государственных и муниципальных гарантий МСП может рассчитывать на имущественные льготы — передачу или льготную аренду государственного или муниципального имущества, а также на консультационную поддержку. Также самозанятым предлагается дать доступ и к финансовым спецпродуктам, созданным АО «Корпорация МСП» и финансовыми организациями. При этом министерство рассчитывает на пополнение реестра МСП за счет самозанятых на 2,4 млн человек.