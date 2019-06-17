В мае предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз разослал сотрудникам письмо с просьбой не называть свое место работы банком: «в личных разговорах с коллегами, на внутренних презентациях или (еще хуже) на внешних мероприятиях я часто слышу фразу «в нашем банке». Это неправильно — мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», сообщают «Ведомости» .

В сообщении сотрудникам Хьюз попросил их вместо «банк» говорить «Тинькофф» или «группа «Тинькофф» — во-первых, под брендом «Тинькофф» работает не только банк, но и другие компании — от мобильного оператора до сервиса продажи билетов, поэтому говорить «банк» неуважительно по отношению к коллегам, которые работают в других компаниях группы; во-вторых, «слово «банк» не cool (англ. сленг — «круто»), оно имеет негативные коннотации, и мы пытаемся от него уходить», пишет Хьюз.

Изменение языка, который используют сотрудники, — один из самых мощных инструментов трансформации корпоративной культуры, так как границы между банками, телекоммуникационными компаниями и ритейлом стираются, многие банки считают, что они должны стать чем-то большим, чем просто банк, чтобы быть востребованным клиентами, объясняет партнер McKinsey Сергей Крылов.

Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков неоднократно заявлял о том, что «Тинькофф» — это не просто банк: в 2013 году во время IPO Тиньков убедил инвесторов, что его бизнес надо рассматривать не как финансовый, а как технологический и оценивать с мультипликаторами IT-компании; на новогоднем корпоративе в 2018 году Тиньков в своем выступлении говорил, что сейчас «Тинькофф» конкурирует с экосистемами, такими как «Яндекс» или Mail.ru, Amazon и т. д., и сейчас это прежде всего онлайн IT-компания.

«Тинькофф» уже давно во внешних коммуникациях позиционирует себя не как банк, но пока эти меры никак не влияют на котировки, потому что все смотрят на бизнес, а не на то, как он называется, рассуждает аналитик «Атона» Михаил Ганелин, поясняя, что основной бизнес «Тинькофф», как ни крути, — это банковская деятельность.