Пользователи по всему миру в понедельник вечером отмечают сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Сбои в работе Gmail наблюдаются с 1:09 по времени Восточного побережья США (20:09 мск)», — говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России значительного числа сбоев не наблюдается.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с получением сообщений (42%), авторизацией (40%) и работой сайта (16%).