Из подготовленных Минфином поправок к бюджету следует, что на покупку зданий для НИУ ВШЭ в этом году предлагают выделить 9,4 млрд рублей, сообщают «Известия» . Закладка дополнительных средств на нужды НИУ ВШЭ — самое значительное изменение в расходах бюджета на 2019 год.

Всего из бюджета предлагается дополнительно выделить 356 млрд рублей. Увеличить расходы позволил прежде всего рост ненефтегазовых доходов на 256,5 млрд рублей. Еще 100 млрд выделено благодаря экономии госструктур на ранее запланированных тратах. Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации.

Для ВШЭ 5 млрд рублей могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

В пресс-службе НИУ ВШЭ на просьбу уточнить, на какие здания выделяются деньги, «Известиям» сообщили, что рассматривается несколько вариантов для покупки. Главное условие — это возможность переоборудовать площади в учебные корпуса с относительно небольшими издержками.

Ранее предполагалось, что институт переедет в здания, где ранее располагалось Минэкономразвития — у метро «Маяковская» на 1-й Тверской-Ямской и у метро «Новокузнецкая» на Овчинниковской набережной. С такой просьбой в правительство ранее обращался ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Если правительство одобрит заявку ВШЭ, то на «Маяковской» планируется расположить объединенную бизнес-школу ВШЭ и факультет бизнеса и менеджмента, а на Овчинниковской набережной — факультет коммуникаций, медиа и дизайна.

В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий. Речь идет о расширении ВШЭ в Москве и Санкт-Петербурге.

«Выделение столь крупных сумм конкретному вузу вызывает удивление, — заявил «Известиям» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. — С одной стороны, много говорится о том, что систему образования надо поддерживать, но при этом удивительно, что подобная сумма идет вузу, который, мягко говоря, и так не бедствует. При этом многие другие вузы системно недофинансируются, причем многие из них связаны с прорывными научными технологиями».