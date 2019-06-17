Mail.ru Group запустила голосового помощника: 17 июня «Маруся» стала доступна для скачивания в App Store и Google Play. В данный момент голосовой помощник запущен в тестовом режиме, сообщили в компании.

«Маруся» решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в Интернете, включит любимую музыку на радио или из плей-листа пользователя во «ВКонтакте», расскажет сказку вашему ребенку, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа- и ж/д билетов, скажет, какие фильмы идут в кино, расскажет забавный факт или цитату дня. Кроме этого, команда «Маруся, запомни» сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе «Маруся, напомни», — рассказали в Mail.ru.

Основой для синтеза речи «Маруси» стал голос актрисы Елены Соловьевой. В компании отметили, что актрисе близка тема технологий: именно она озвучивала искусственный интеллект в сериале «Любовь, смерть и роботы», Тринити из фильма «Матрица», главную героиню фильма «Люди в черном: Интернэшнл».

В Mail.ru подчеркнули, что «Маруся» постоянно совершенствуется: «Наши нейросети, используемые для работы с речью и диалогами, постоянно обучаются на новых данных. Анализируя множество диалогов, «Маруся» точнее понимает пользователей и лучше помогает им».

«Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов, которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию», — говорит вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Арсенал навыков «Маруси» будет постоянно пополняться. В Mail.ru уточняют, что внешние разработчики могут поучаствовать в этом и сделать ассистента еще полезнее. Запрос на доступ к платформе разработки «скиллов» для Маруси можно отправить на сайте marusia.mail.ru.

На данный момент голосовой помощник Mail.ru Group запущен в тестовом режиме. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ («инвайт») у тех, кто уже тестирует приложение.



«Запуск отдельного приложения — это первый шаг; мы рассчитываем, что со временем «Маруся» будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group. Через «Марусю» можно будет послушать новости Mail.ru, заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. При этом мы не ограничиваемся только продуктами Mail.ru Group и рассматриваем варианты интеграции с сервисами других компаний», — говорится в релизе.

