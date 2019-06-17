Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) на прошлой неделе признал за компанией «Финвижн» право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», не приняв аргументы другого акционера банка — Evison Holdings Limited, кипрской структуры фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РБК .

Слушания по этому делу прошли 13 — 16 мая, решение LCIA вынес 14 июня. Истцом выступала Evison, ответчиками «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. В основу спора легли несколько документов — соглашение об опционе, акционерное соглашение и договор об обязательствах.

LCIA признал за «Финвижн» право на исполнение опциона на выкуп 10% «Восточного» до 28 марта, а также признал уведомления, которые «Финвижн» направляла в Evison, действительными, следует из решения суда.

Соглашение о кол-опционе подразумевало арбитражную оговорку о том, что разбирательства должны проходить в лондонском суде. Тем не менее у сторон была договоренность, что спор можно перевести в Россию — в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате России (МКАС). После того, как структура Вaring подала иск в Лондоне, «Финвижн» попыталась перевести разбирательство в МКАС, ссылаясь на то, что решения суда в Лондоне не будут признаны в России. Согласно статье 225.1 АПК РФ корпоративные споры должны разрешаться судом, получившим аккредитацию в Россию. К таким относится МКАС, но не относится LCIA. «Финвижн» настаивает, что спор об опционе является корпоративным.

Арбитры пришли к выводу, что, отправив уведомление о блокировке разбирательства до 2020 года, «Evison действовала недобросовестно», а задачей структуры Baring Vostok «было препятствование получению «Финвижн» исполнимого [в России] решения по опционному соглашению». Арбитры также перечислили ряд фактов, которые, по их мнению, подтверждают эту позицию.

В Лондонском арбитраже обратили внимание на отсутствие показаний со стороны Evison Holdings Limited по причинам блокирования разбирательства в МКАС до 2020 года: «Мы не игнорируем тот факт, что в 2019 году директора «Восточного» от Evison стали субъектами уголовного разбирательства и были помещены под арест. Но нам не кажется, что есть какое-либо объяснение полного отсутствия любых показаний с сентября 2018 года».

Трибунал также обратил внимание на то, что Аветисян начал разбирательство по опциону в арбитраже Амурской области. 23 марта лондонский трибунал запретил проводить разбирательство в других юрисдикциях, но «Финвижн» «вопиюще проигнорировала приказ» и 25 марта подала заявление в российский суд, пишут арбитры. После этого трибунал выдал повторное ограничение на разбирательство в России. Российскому суду это не помешало, и в мае «Финвижн» выиграла спор по опциону, а затем получила у суда разрешение на немедленное исполнение этого опциона.

Evison также настаивает, что опционное соглашение не имело силы, потому что компания вынуждена была войти в него «из-за преднамеренного введения в заблуждение со стороны «Финвижн» и из-за того, что мошеннически действия «Финвижн» или других ответчиков по делу (Данилова и Юсупова) нарушают соглашение об опционе». LCIA не рассматривал этот вопрос и не высказал своей позиции по нему.

В итоге Evison Holdings Limited должна выплатить «Финвижн» 550 тыс. фунтов судебных издержек, указано в решении трибунала.