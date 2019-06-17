Арбитражный суд Москвы принял решение о введении в отношении банка «Аспект» процедуры принудительной ликвидации. Резолютивная часть решения объявлена на заседании 17 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов, на которое судом возложены функции ликвидатора.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» 12 апреля этого года. В числе прочего регулятор отмечал, что банк допускал нарушение «антиотмывочных» требований, представляя неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.



Объем страховых выплат вкладчикам банка «Аспект» оценивается в 570 млн рублей. Компенсации выплачиваются через Россельхозбанк.