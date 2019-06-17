Величина структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ выросла в мае на 0,1 трлн рублей до 2,6 трлн. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Это было связано со снижением банками в конце месяца остатков на корсчетах и увеличением предложения средств на депозитном аукционе Банка России в соответствии с их стратегиями по усреднению обязательных резервов (ОР), а также ростом вложений в купонные облигации Банка России. — отмечается в обзоре. — Динамика факторов формирования ликвидности привела к нетто-оттоку средств из банковского сектора. Крупные налоговые платежи не в полной мере были компенсированы сезонно невысокими бюджетными расходами и покупкой иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила».

Кроме того, продолжает регулятор, банки снизили задолженность по депозитам и РЕПО Федерального казначейства, а Минфин России продолжил активно размещать ОФЗ.

«Фактором притока средств в банки было снижение объема наличных денег в обращении (в том числе за счет возврата в банки кассовой выручки) после майских праздников», — говорится в обзор.

В комментарии также отмечается, что в мае 2019 года спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) расширился на 14 базисных пунктов, до 32 б. п. , в среднем за период усреднения. Этому способствовало сокращение длинных позиций по рублю нерезидентами и соответствующее снижение ими предложения рублевой ликвидности в сегменте «валютный своп». «На сохранение положительного базиса при этом оказали влияние высокий приток валюты по текущему счету платежного баланса, а также относительно большие запасы валютной ликвидности в банковском секторе, накопленные за вторую половину 2018 — первую половину 2019 года», — говорится в материалах ЦБ.

Регулятор сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года на уровне 3—3,3 трлн рублей.