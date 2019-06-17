Российский стартап Texel, «выпускник» совместного акселератора Сбербанка и международного венчурного фонда 500 Startups, привлек инвестиции одного из крупнейших британских ретейлеров — Marks & Spencer. Речь идет о новой разработке, появившейся во время работы Texel в совместном акселераторе Сбербанка и 500 Startups, — «цифровой примерочной», уточняется в сообщении Сбербанка.

Как поясняется, цифровая примерочная позволяет потребителям создавать свой цифровой аватар — высокодетализированную 3D-модель. Технология поможет подобрать одежду оптимального размера и кроя, а также «примерить» понравившиеся варианты в интернет-магазинах и оценить, как они будут выглядеть «вживую».

Магазины, опираясь на данные 3D-моделей клиентов, смогут делать таргетированные предложения для своих покупателей, снижать процент возврата одежды и увеличивать средний чек, отмечают в Сбербанке.

Уже в августе на территории ряда торговых комплексов Москвы появятся первые цифровые примерочные и клиенты модных магазинов смогут создавать свои персональные цифровые аватары.



«Система на базе искусственного интеллекта подберет одежду с оптимальным кроем и посадкой исходя из фигуры человека с учетом вкусовых предпочтений и параметров бюджета. Каждый клиент получит возможность создать свой персональный модный гардероб и примерить одежду в приложении на своем смартфоне. Рекомендательная система приложения оценивает особенности сложения тела человека и формирует гардероб из последних коллекций модных брендов. Также будет возможность получить онлайн-консультацию стилиста по результатам создания пользовательского профиля», — рассказали в Сбербанке.

