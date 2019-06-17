ЦБ предлагает придержать средства ФНБ.
Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться накопленными средствами в фонде национального благосостояния (ФНБ) — по прогнозу Минфина, к концу года ликвидная часть достигнет 7% ВВП без учета уже вложенных средств, и все деньги, что окажутся в ФНБ после этого, можно тратить; при этом сейчас в ФНБ 3,8 трлн рублей, или 3,6% ВВП, Минфин ожидает к концу 2019 года 7,9 трлн рублей, в 2020 году, полагает федеральный чиновник, из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, в 2021 году – 4,2 трлн рублей, сообщают «Ведомости».
7% ВВП были определены в 2017 г., напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, риски с тех пор изменились и нужно посмотреть, достаточно ли 7%, чтобы им противостоять; бюджетное правило во многом решило задачу, ради которой написано, — снизить зависимость экономики от цен на энергоносители, считает Набиуллина, но, если тратить все средства выше 7%, зависимость вернется, поэтому ЦБ проведет расчеты, на сколько можно увеличить эти 7% ВВП.
По мнению федеральных чиновников, очевидно, отбить атаки на ФНБ полностью не удастся и часть средств придется инвестировать в стране [а не в надежные зарубежные активы], но нужно сразу договориться, как именно и в какие проекты, чтобы не потратить все, что накопилось сверх 7% — это лучше, чем отдать ФНБ на решение политических задач.
В начале июня Силуанов возвращался к теме: «Это не трата, а инвестирование, чтобы получить на 1 рубль резервов 10 рублей частных инвестиций»; первые проекты уже стали известны: переработка этансодержащего газа и производство сжиженного газа в районе Усть-Луги, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов; остальные средства нужно направлять за рубеж, рассказывают два чиновника.
Фактически Набиуллина предлагает отложить на год дискуссию, считает федеральный чиновник, за это время нужно четко описать правила использования средств ФНБ.
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