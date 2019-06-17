Покинувшего ЦБ директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова в банках называют сторонником жестких мер и тотального контроля, сообщает «Коммерсант» . Смена главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России должна принести некое послабление для банков и их клиентов в плане соблюдения антиотмывочного законодательства, ожидают банкиры.

Регулятор 14 июня сообщил, что Юрий Полупанов покидает свой пост «в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности директора департамента назначен его первый заместитель Игорь Дворянчиков.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, рассказывают, что причиной ухода Юрия Полупанова стал конфликт с руководством ЦБ. «В первую очередь из-за так называемого черного списка банковских отказников и вынужденного чрезмерного давления банков на малый бизнес, — рассказывает «Коммерсанту» собеседник в крупном банке. — Проблема поднималась неоднократно в самых высоких кругах, но Юрий Полупанов был не сторонник смягчения политики».

В частности, президент Владимир Путин дважды давал ЦБ поручение «принять меры для недопущения необоснованных отказов в проведении банковских операций физлиц и юрлиц». Последнее — в конце февраля 2019 года со сроком исполнения до 30 апреля. «Как раз в апреле и появились ограничения на публичные выступления Юрия Полупанова», — отметил собеседник издания знакомый с ситуацией в ЦБ.

Достаточно жесткая политика по работе с кредитными организациями приводила к недовольству рынка действиями Юрия Полупанова, жалобам на него, рассказывает собеседник в крупном банке. «Думаю, причиной стала совокупность проблем, от которых Юрий просто устал, последние полтора месяца он был на больничном, теперь решил уйти совсем», — говорит собеседник, близкий к господину Полупанову. Получить комментарии самого Юрия Полупанова «Коммерсанту» не удалось.

Назначение Игоря Дворянчикова на должность и. о. главы департамента может принести рынку определенные послабления, считают участники рынка. Опрошенные изданием банкиры неофициально выражают надежду, что Игорь Дворянчиков займет пост главы департамента.