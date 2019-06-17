Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск доллар дешевел на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро снижался в цене на 3 копейки. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,35 рубля (минус 3 копейки). Курс евро на 10:15 мск равнялся 72,11 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в понедельник находится в зоне сопротивления дальнейшему росту — 64,1—64,3 руб за доллар.

«Скорее всего, сегодня с утра мы увидим попытки тестирования отметки 64. При позитивном исходе пара доллар-рубль откроет себе дорогу в район 63,6, но для такого движения нужны новые драйверы, которых сегодня на горизонте не видно», — пояснял аналитик.