Траты среднестатистического российского домохозяйства на еду составили в мае 21,1 тыс. рублей из общих затрат в 66,6 тыс. Такие данные расчетов на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel приводит исследовательский холдинг «Ромир» , уточняя, что, таким образом, доля затрат на еду (или Food Index) равнялась 31,6%.

Food Index в мае вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с апрельским показателем (31,4%), но оказался ниже мартовского (31,8%). В общей сложности среднегодовое значение Food Index с учетом майских результатов составляет 32,1%, что почти совпадает со значением 2017 года и превышает прошлогоднее.

«Итак, Food Index устойчиво сохраняет свое положение в диапазоне 32—33%, что позволяет говорить о стабильности общей ситуации с благосостоянием населения. Россияне по-прежнему, согласно международной классификации ООН, относятся к категории сравнительно обеспеченного населения», — говорится в релизе.

«Ромир» ранее разработал методику расчета Food Index — показателя, демонстрирующего динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в заведениях общественного питания. Доля затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

Исследователи поясняют, что доля бюджета, которую семья тратит на питание, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежду, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культуру и др.), на развитие (образование, улучшение условий проживания и др.). Повышение цен на продукты питания, относящихся к категории обязательных, не оказывает существенного влияния на объемы их потребления, что может создавать видимость сохранения сбалансированности спроса и предложения на рынке. Однако это приводит к увеличению доли затрат на продукты питания в общей структуре расходов домохозяйств и снижению объемов потребления других категорий товаров и услуг, что в итоге приводит к снижению уровня жизни населения.

Для интерпретации показателей Food Index «Ромир» предлагает использовать международные стандарты уровня жизни, утвержденные ООН на основе коэффициента Энгеля: