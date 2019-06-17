Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию, говорится в докладе Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда) о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

«Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года — 21,1 %). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер», — сообщает ведомство.

При этом доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2 %.

Наиболее высока она в городе Санкт-Петербург (8,3 %), Мурманской области (8,0 %), Владимирской области (7,7 %), Московской области (7,6 %), Сахалинской области (7,4 %), Калужской области (7,2 %), Смоленской области (7,1 %), Севастополе (7,1 %), говорится в докладе Минтруда. Наименьшая в Чеченской Республике (0,1 %), Республике Ингушетия (0,2 %), Республике Дагестан (0,6 %), Кабардино-Балкарской Республике (1,8 %).