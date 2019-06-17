Средний размер пенсии по РФ на 1 января 2019 года составил 14,8 тыс. рублей, говорится в докладе Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда) о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рублей), наименьший в Южном (13 564,48 рублей) и Северо-Кавказском (12 865,41 рублей) федеральных округах», — сообщает Минтруд.

В разрезе субъектов РФ наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском автономном округе (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рублей), Камчатском крае (23 213,75 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рублей), говорится в сообщении ведомства.

Наименьший средний размер пенсии был установлен в Республике Дагестан (11 854,25 рублей), Кабардино-Балкарской Республике (11 922,16 рублей), Республике Калмыкия (12 672,60 рублей).