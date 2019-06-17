Минпромторг РФ разработал новый механизм лизинговой субсидии в отношении промышленной техники. Об этом сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты» замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает ТАСС.

«Минпромторгом России разработан новый механизм единой лизинговой субсидии. Правила ее предоставления планируем уже на этой неделе внести на рассмотрение в правительство», — сказал он.

По словам Осьмакова, производители продукции, ориентированной на экспорт, получат приоритетный доступ к новой субсидии.

«Единая лизинговая субсидия преследует две основные цели — стимулирование спроса на отечественную продукцию и модернизацию производств лизингополучателей. Она распространяется, естественно, и на производителей конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешних рынках, которые получат приоритетный доступ к субсидиям», — отметил замглавы Минпромторга.

Ключевым показателем результативности использования субсидии станет объем переданной в лизинг продукции на один рубль поддержки с установлением минимальных значений такого показателя. Программа поддержки будет носить конкурсный, публичный характер.

Ожидается, что механизм заработает с 2020 года, а осенью пройдет первый отбор участников программы.

«Уже осенью планируем провести первый отбор в рамках новой программы, а с 2020 года — начать предоставление субсидий. Запуск этого механизма является частью системной работы по совершенствованию и унификации действующего инструментария поддержки промышленности», — заявил Осьмаков.

Ввести такой инструмент ранее предлагал глава Sollers (компании принадлежит бренд «УАЗ») Вадим Швецов в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Швецов отмечал, что компания рада появлению механизма субсидирования процентной ставки по кредитам (скидка в 4,5 процентного пункта от ставки банка предоставляется участникам корпоративных программ повышения конкурентоспособности, кредиты можно брать на разные цели, но в рамках работы по увеличению экспорта своей продукции. — Прим. ТАСС). Тем не менее Sollers часто берет лизинговое оборудование, и расширение финансовых инструментов поддержки в этой части «было бы очень кстати», говорил Швецов.



Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил ТАСС, что Кабмин откажется от прямого субсидирования отрасли сельскохозяйственного машиностроения в пользу системы льготного лизинга для заказчиков.