Дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви показало бизнесу России, что «планка безопасности изменилась и стала еще более рискованной», его арест стал «шоком для экономики», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канале.



Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

«Я считаю это (арест Калви) серьезной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала еще более рискованной. Потому что это очень известный человек, он больше 80 проектов реализовал в стране на несколько миллиардов долларов, он аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в проекты в России. Он хорошей репутацией пользуется», — сказал Кудрин.

По его словам, «если такие люди попадают за решетку еще до суда, до того как разобрались», значит не исполняются решения президента Владимира Путина о поддержке бизнеса и благоприятном инвестклимате в России. «О таких вещах президент три года говорит в своих посланиях. Получается, те, кто работает в этой среде, в том числе в правоохранительных органах, кто их курирует, не исполняет эти решения. Я только сегодня смотрел, что готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям. Это значит, что все компании как бы на минное поле снова заводятся», — сказал Кудрин.



Глава Счетной палаты отметил, что сейчас, по его мнению, более 50% предпринимателей уверены, что «бизнес делать опасно, а 2/3 считают, что суды необъективны, несправедливы». Кудрин добавил, что российский союз промышленников и предпринимателей сразу сделал заявление по ситуации с Калви. «Больше того, они (члены союза) провели этическую комиссию, на которую вызвали участников спора вместе с Калви и уже определили им зону риска, если они не исправят положение и не урегулируют этот спор без суда», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что бизнесмены, «если они входят в конфликт с властью, могут потерять весь бизнес, нажитые годами вещи и в том числе коллективы людей». «Я мог заявить свою позицию по Майклу Калви, я заявил, но для бизнеса это вызов, не каждый на это пойдет», — заключил глава Счетной палаты.