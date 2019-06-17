Экономика РФ находится в состоянии застоя, так как власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.



«Наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными», — сказал он.

По словам Кудрина, некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели Россию из «ложной устойчивости», не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. Проекты лишь частично вбирают в себя ряд фундаментальных реформ, считает Кудрин.

«Мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни. Мы очень неэффективны, забюрократизированы», — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь необходимо повысить качество госуправления. В частности, по мнению Кудрина, необходимо цифровизировать госуправление, чтобы решения готовились автоматизированно и быстро.

Отсутствие политической воли к реформированию экономики является более важной проблемой России, чем западные санкции или падение цен на нефть.

«Главная наша проблема не снижение цен на нефть, не даже санкции, которые что-то у нас отбирают, уменьшают наш потенциал, а наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — заявил Кудрин. По его мнению, именно с этим связано падение уровня жизни «почти на 9%» за последние годы, снижение реальных доходов населения и замедление темпов экономического роста.

Как считает Кудрин, повышение пенсионного возраста следовало бы провести намного раньше и сопроводить множеством шагов в экономике. «Первые шаги, которые нужно было проводить, — они как раз не только с пенсионной реформой должны были быть связаны», — отметил глава Счетной палаты, пояснив, что это решение уже «перезрело» и его более ранняя реализация могла бы пройти не так болезненно.

«Эта мера должна была сопровождаться многими другими», — добавил он.

Ситуация в российской экономике развивается в направлении, обратном необходимым преобразованиям, убежден Кудрин. «У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», — заключил он.