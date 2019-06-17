Экономика РФ находится в состоянии застоя, так как власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в телеэфире на Первом канале.

«Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма», — сказал он.

По словам Кудрина, некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели Россию из «ложной устойчивости», не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они лишь частично вбирают в себя ряд фундаментальных реформ.

«Мы неправильно, может быть, выбираем наши главные фокусы или не умеем проводить даже те стратегии или цели, которые мы заявили. Мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни. Мы очень неэффективны, забюрократизированы», — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь необходимо повысить качество госуправления. В частности, по его словам, необходимо цифровизировать госуправление, чтобы решения готовились автоматизировано и быстро.