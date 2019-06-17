Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — сказал он, отвечая на вопрос, не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни граждан РФ на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к «социальному взрыву».

По его словам, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

«Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала», — сказал он.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили о возможных рисках того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. Также глава государства поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.



В апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме говорил, что почти 19 млн россиян живут в бедности. Для расширения адресной поддержки малоимущих граждан правительство намерено создать для всех регионов реестр малообеспеченных семей, отмечал глава Кабмина.

