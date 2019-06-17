Арбитражный суд Амурской области отказал на заседании в понедельник в удовлетворении ходатайства банка «Восточный» об отмене обеспечительных мер — запрета на проведение допэмиссии акций банка на 5 млрд рублей.

«Суд в удовлетворении ходатайства банка «Восточный» отказал, меры оставил в силе», — сообщил ТАСС после закрытого заседания представитель Evison Holdings.

Он добавил, что определение суда будет обжаловано.

Пятого июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций банка «Восточный» на 5 млрд рублей.