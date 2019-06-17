Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банку «Союз» до уровня «ruBBB-», прогноз «стабильный». Ранее действовал рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок специализации, конкурентных позиций и качества активов, а также выходом банка в устойчиво положительный финансовый результат. На рейтинг влияют чувствительная позиция по капиталу, приемлемая ликвидная позиция, удовлетворительные оценки качества активов, корпоративного управления и стратегии развития», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что банк «Союз» специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, факторинге, автокредитовании, операциях с ценными бумагами и иностранной валютой. Банк на 96% принадлежит СПАО «Ингосстрах».

«Невысокая оценка рыночных позиций отражает недостаточно широкую клиентскую базу и ограниченную долю в основных сегментах российского банковского рынка, при этом на рейтинг положительно повлияло изменение оценки диверсификации бизнеса. Банк запустил в 2018 году масштабную программу розничного кредитования, нарастил более чем на 10% факторинговый портфель, активно приобретал портфели ипотечных требований и автокредитов. На протяжении 2016—2018 годов наблюдалось устойчивое снижение величины кредитного риска на заемщиков с признаками юридической или экономической связи с конечными собственниками акционеров СПАО «Ингосстрах», тем не менее, концентрация на указанных компаниях по-прежнему оказывает влияние на оценку специализации банка», — замечают аналитики.

Банк сохраняет удовлетворительный уровень достаточности капитала для текущего риск-профиля и невысокий буфер абсорбции потенциальных убытков, указывает агентство. В 2019 году планируется конвертация части срочных средств (1,5 млрд рублей) в капитал второго уровня, однако при этом в марте 2020 года завершается срок субординированного депозита ГК «АСВ» (5 млрд рублей). Банк за 2019—2021 годы планирует существенный прирост кредитного и факторингового портфеля, в то время как прирост капитала прогнозируется только за счет прибыли. На фоне слабых показателей рентабельности в прошлом поддержку рейтингу оказала прибыльность банка по итогам 2018 и I квартала 2019 года, при этом агентство ожидает RoE не ниже 5% по итогам 2019 года по РСБУ и МСФО.

Качество активов, корпоративного управления и бизнес-процессов банка оцениваются агентством как удовлетворительные. Запас ликвидности — приемлемый.