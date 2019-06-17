Банк России создал интернет-портал, посвященный экономическим и финансовым исследованиям. Как уточняет пресс-служба регулятора, на портале «Эконс» будут публиковаться обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы по темам, которые касаются политики центральных банков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий.

Авторами публикаций станут как сотрудники Банка России, так и эксперты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков.

«Политика центробанков, чтобы быть успешной, должна опираться на результаты научных исследований. И одновременно сама работа центральных банков часто дает толчок развитию науки, их деятельность становится базой для научных исследований. Поэтому центробанки активно вовлечены в научную дискуссию и способствуют ее развитию. И Банк России также стремится к активному научному диалогу. Мы уже перезапустили и развиваем академический журнал «Деньги и кредит», но нужна более широкая дискуссия, в которую вовлечены будут не только университетские исследователи, но и аналитики и эксперты. Поэтому мы запускаем портал «Эконс». Сотрудники Банка России будут его постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни доминирующим», — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, курирующая исследования в ЦБ.

Часть материалов сайта будет переводиться на английский язык — в основном публикации, касающиеся российской экономики либо представляющие собой взгляд из России на общую глобальную повестку центральных банков и финансовых регуляторов.

По информации регулятора, основу редакции нового портала составили журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа. Редакцию возглавила бывший экономический обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кувшинова.

В Центробанке подчеркивают, что новая инициатива стала продолжением его коммуникационной политики, «направленной на открытость и улучшение взаимодействия с обществом». «Для широкой аудитории в 2017 году создан сайт «Финансовая культура», посвященный финансовому просвещению. С 2018 года в новом формате выходит научный журнал Банка России «Деньги и кредит», ориентированный на академическое сообщество», — напомнили в ЦБ, уточнив, что онлайн-версия этого журнала теперь также будет размещаться на отдельном сайте на домене «Эконса».



«Эконс» предназначен для представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических СМИ, аналитиков банков и компаний, работников государственных органов и всех, кто интересуется тем, как устроены и работают экономика и финансовые рынки», — заключает регулятор.