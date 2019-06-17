Вложения нерезидентов в размещенные Минфином РФ в мае ОФЗ в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .



«Ситуация на рынке в мае в целом оставалась позитивной, однако в конце месяца конъюнктура рынка несколько ухудшилась. Объем размещения ОФЗ в мае составил 376 млрд рублей по номиналу, что немногим меньше, чем в апреле (404 млрд рублей). Из них 40% выкупили нерезиденты, 35% — системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% — другие банки. В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — говорится в обзор.



На последнем майском аукционе Минфина России спрос инвесторов заметно снизился, и ведомству удалось разместить только 44 млрд рублей, замечает регулятор. Уменьшение объемов размещения было связано с нежеланием Минфина на фоне общего снижения аппетита к риску размещать бумаги по более высокой доходности, учитывая, что план размещений на второй квартал уже исполнен, объяснили в ЦБ.



