Годовая инфляция в РФ продолжила снижаться в мае, составив 5,1% после 5,2% месяцем ранее. Замедление темпов прироста цен произошло в большинстве регионов России, отмечается в очередном выпуске обзора ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии» .

Как поясняют в Центробанке, значительный вклад в замедление годовой инфляции внес статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него). Временное дезинфляционное влияние оказывало также и укрепление рубля, происходящее с начала года.

При этом цены на продукты питания в мае ускорили рост: годовая продовольственная инфляция выросла на 0,5 процентного пункта, до 6,4%.

По данным ЦБ, месячный рост цен на продовольственные товары ускорился под действием факторов со стороны предложения по ряду продуктов питания (продуктам переработки зерновых, молочной продукции). В частности, относительно повышения годовых темпов удорожания молочной продукции и сыров, наблюдаемого со второй половины 2018 года, поясняется, что оно формировалось в том числе под влиянием роста мировых цен (на фоне ожиданий снижения предложения со стороны Новой Зеландии и Австралии из-за засушливой погоды).

На повышение годовой продовольственной инфляции значительно повлиял также статистический эффект низкой базы на рынке плодоовощной продукции (годом ранее разовые факторы привели к нехарактерному для этого месяца снижению цен на нее). В итоге рост цен на плодоовощную продукцию ускорился в мае этого года на 3,6 п. п., до 9,7%; годовой темп прироста цен на овощи «борщевого набора» возрос по сравнению с апрелем на 11,8 п. п. Годовой темп удорожания продовольствия без учета плодоовощной продукции увеличился на 0,1 п. п., до 5,9%.

Банк России ожидает стабилизации темпов прироста цен в этом сегменте по мере поступления нового урожая.

В ряде сегментов рынка отмечаются признаки завершения подстройки предложения к спросу. Так, снижаются годовые темпы роста цен на яйца и сахар, основные виды мяса (свинину и птицу), ускоренно дорожавшие во второй половине прошлого года.

В ЦБ указывают, что динамика цен на продовольственные товары продолжает вносить основной вклад в региональную неоднородность инфляции. В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в большинстве регионов (43 региона, вес которых в индексе потребительских цен составляет около 64%), при этом на уровне федеральных округов значения инфляции в мае находились в диапазоне от 4,3% до 5,6%.

«Наибольшее ускорение продовольственной инфляции наблюдалось в южных регионах европейской части страны и в основном было связано с динамикой цен плодоовощной продукции. Снижение продовольственной инфляции, наблюдавшееся в отдельных регионах европейской части России и Дальнего Востока, было вызвано завершающейся подстройкой предложения отдельных продуктов к спросу, особенностями завозов и наличием запасов», — отмечают в Центробанке.

«Дальнейший рост цен на продовольствие ограничен насыщенностью рынка, ожидаемым хорошим урожаем, завершением подстройки предложения ряда видов продовольствия к спросу», — полагает регулятор.



Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в текущем году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4,2—4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.